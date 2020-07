LIVE | Snelweg A1 weer vrijgegeven na boerenblokkade, politie: boetes volgen nog

liveDe blokkade van de protestenboeren op snelweg A1 bij Deventer is voorbij, de weg is vrij. Hier en daar staan nog files. De politie heeft gegevens van overtreders genoteerd, laat ze weten op Twitter. De boetes volgen nog.

Nadat de politie vanmiddag een ‘sluis’ creëerde en enkele tientallen boeren toch al richting huis waren gereden, hielden de achtergebleven boeren er ook mee op. Het verkeer kwam daarna weer op gang, nog niet alle files zijn opgelost.

De chaos was compleet vrijdagmiddag door de blokkades. Politieagenten overlegden op de snelweg met tientallen boeren. ,,We zijn in gesprek en blijven in gesprek met de boeren’’, zei politiewoordvoerder Anne Coenen. ,,Waar mogelijk gaan we bekeuren.’’

Spontane acties

Het leek op een plotselinge actie, een van de vele acties die boeren vandaag overal in het land hielden uit onvrede met het beleid van minister van landbouw Carola Schouten. Die heeft bepaald dat boeren andere voeding moeten geven aan hun koeien, om de uitstoot van stikstof te verminderen. Boeren zijn het daar niet mee eens: ze vinden dit slecht voor de gezondheid van koeien en voelen zich gediscrimineerd.

„Een boer voert niet voor niets zoveel eiwit”, legt Derk Jan Lansink uit. Hij voert vanuit Twente de strijd aan, zoals hij zelf zegt. „Een koe heeft dat nodig om de spiermassa op peil te houden. Het is een topatleet, en zonder die eiwitten kan ze die topprestaties niet leveren. Als we gaan minderen, gaat dat lichaam tekorten ontwikkelen en dat ga je terugzien in de gezondheid van het dier of het kalf of in de kwaliteit van melk. Ze worden zwakker, omdat ze een onderdeel van hun dieet missen.”

Volledig scherm Tientallen boeren blokkeren met trekkers de snelweg A1. © Jan Willem Kleinhorstman