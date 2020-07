LIVE | Taakstraf voor man die dreigde dochter Özcan Akyol ‘te verkrachten als Anne Faber’

Willem R. (31) uit Almere moet zich vanmiddag verantwoorden bij de rechtbank in Zwolle, omdat hij schrijver Özcan Akyol en zijn gezin in 2018 met de dood zou hebben bedreigd via Twitter. De man dreigde onder meer de jonge dochter van Akyol ‘te verkrachten als Anne Faber', zo blijkt uit berichten die in handen zijn van deze krant.