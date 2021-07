LIVE | Tonnie E. krijgt 10 jaar cel en tbs voor moord op de 22-jarige Shelley Bosch uit Ede

Shelley Bosch werd op 23 juni 2020 in haar eigen woning om het leven gebracht. Sinds haar dood zit de 24-jarige Tonnie vast. Volgens verdachte Tonnie E. was de moord op zijn 22-jarige vriendin een gevolg van de vele ruzies in hun kortstondige relatie. ,,Ik deed het nooit goed. Ze maakte me gek. Op een gegeven moment liep de emmer gewoon over, en veranderde mijn woede in een razernij’’, vertelde de verdachte in het Paleis van Justitie in Arnhem.