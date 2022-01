LIVE | ‘Versoepelingen kosten wel levens’: winkels en kappers weer open, horeca uit protest ook

Horecazaken gaan vandaag in heel veel gemeenten toch open, ondanks dat ze dat volgens de coronaregels niet mogen. Dat mogen nu alleen, voor het eerst sinds 19 december, de winkels en de kappers. En dat is bepaald niet gratis: het kost mensenlevens, stelt een hoogleraar van het Radboudumc. We volgen de ontwikkelingen van vandaag op de voet.