LIVE | Voetbaltoernooi als alternatief voor vuurwerk en klappen voor de zorg in Heteren

Plotseling verdwenen bronzen hond duikt op in Friesland

12:51 CUIJK - De bronzen hond die afgelopen week zo plotseling verdween bij bronsgieterij Kemner in Cuijk, is terecht. Het kunstwerk Blaue Hont is afgeleverd bij het politiebureau in het Friese Burgum, laat kunstenaar Albert Dedden weten.