LIVE | Volg hier hoe oud en nieuw in de regio wordt gevierd

LIVE | 15-jarige brouwt levensge­vaar­lij­ke explosie van flessen wasbenzine

16:58 Politie, brandweer en ambulancepersoneel bereiden zich voor op de jaarwisseling. Het handhaven van de openbare orde is de eerste prioriteit, gevolgd door het beschermen van hulpverleners die hun werk moeten doen. In het plaatsje Poortugaal (Zuid-Holland) is een 15-jarige jongen aangehouden, omdat hij een zelfgemaakt explosief bij zich had dat als het zou zijn ontploft volgens de politie tot een ‘een levensgevaarlijke explosie en een enorme vuurbal’ zou hebben geleid. We houden je hier live op de hoogte van al het nieuws rondom de jaarwisseling.