LIVE | Zó gaat Gelderland het jaar in: Vele branden in de regio

De oliebollen zijn bijna op, de Top 2000 is al afgelopen en ook de televisie staat afgesteld op de herhaling van de oudejaarsconference, het is Oud en Nieuw. Je hoeft daarnaast niets te missen van het regionale nieuws, want in deze liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in Gelderland.

Volledig scherm Autobrand in Arnhem © Roland Heitink / Persbureau Heitink

02.15

Op de Laan van Presikhaaf in Arnhem heeft omstreeks 01.50 uur een bestelbus in brand gestaan. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust, er zijn geen gewonden gevallen.

Volledig scherm Schuurtje in brand in Nijmegen © Jeffrey Slendebroek / Persbureau Heitink

02.08

Er stond sinds 01.50 uur een schuurtje in brand aan de Pablo Nerudastraat in Nijmegen. De brandweer was druk bezig met blussen en hield het publiek op afstand. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.

Volledig scherm Brandjes in Arnhem © Roland Heitink / Persbureau Heitink

02.02

De brandweer in Arnhem is druk met kleine brandjes. In de Spijkerlaan worden bijvoorbeeld oude vuurwerkpotten op een hoop gelegd en in de brand gestoken. Tot nu toe zijn hierbij geen gewonden gevallen en kon de brandweer alles blussen.

Volledig scherm Containerbranden in Arnhem © Melvin/Persbureau Heitink

01.47

In Arnhem zijn vooral vele containers een interessant object voor brandstichters. Er zijn in de loop van de avond en nacht al vele verschillende meldingen binnen gekomen bij de brandweer van allerlei containerbranden. Hierbij zijn nog geen gewonden gevallen.

Volledig scherm Autobrand in Warnsveld © GinoPress B.V.

01.33

De brand in Warnsveld begon in een bossage, maar monde uiteindelijk uit in een autobrand. De brandweer heeft de personenauto kunnen blussen.

Volledig scherm Brand in Ede © Luke Beens/Persbureau Heitink

01.18

In Ede is vannacht rond 00.40 uur brand ontstaan in een zolder aan de Liebeek. Er zijn zover bekend geen gewonden gevallen.

Volledig scherm Brand in restaurant kapadokya © SK-Media

00.57

In Boxmeer staan sinds 00.50 uur appartementen boven het Restaurant Kapadokya in brand. Deze zijn gevestigd op de Steenstraat. Van over de hele regio zijn brandweerkorpsen opgeroepen. Later meer.

Volledig scherm Brand in Nijmegen © DG / Anne Nijtmans

00.47

In de Sonatestraat in Nijmegen was kort een brand uitgebroken op de derde verdieping. Dit kwam doordat er een vuurpijl op het balkon landde. De buren zagen dit en wisten de brandweer vlug te alarmeren. Ten tijden van de brand was er niemand thuis en er zijn geen gewonden gevallen. De brand is inmiddels geblust.

Volledig scherm Brand in Wijchen © Luuk Merkus/Persbureau Heitink

00.35

In de wijk Diepvoorde in Wijchen stond vanavond al een hoopje vuilnis in brand. Nu is opnieuw hier een brand uitgebroken. Tijdens het blussen werd de brandweer bekogeld met zwaar vuurwerk. De daders zijn aangesproken door de politie, maar niet aangehouden.

Volledig scherm Vuurwerk op de Graafsebrug in Nijmegen. © Bert Beelen

00.24

Er wordt in Gelderland flink wat vuurwerk afgestoken. 2019 is officieel een feit.

Volledig scherm © W Harthoorn

00.10

In Ede is vanavond een auto uitgebrand. Dit gebeurde rond 23.15. De auto stond geparkeerd en is mogelijk aangestoken. De naast geparkeerde auto heeft ook aanzienlijke schade opgelopen.

Volledig scherm Brand in sporthal Tiel © Fernando Bot/Persbureau Heitink

22.32

De sporthal De Betuwe aan de Wadenoijenlaan in Tiel stond maandagavond in brand.

Volledig scherm Kleine brand in dak van woning in Ede. © 112 nieuwsgroep

22.52

Een dak van een nieuwbouwwoning aan de Maanderbuurtweg in Ede heeft rond 22.00 uur vlam gevat. Er was een vuurpijl in terecht gekomen, waardoor het isolatiemateriaal in brand vloog. De brand is inmiddels geblust, maar het is nog niet bekend hoeveel schade het pand heeft opgelopen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volledig scherm Brand in kledingcontainer in Doetinchem © RonV Media

22.32

Voor het derde jaar op rij stond de kledingcontainer op de Frielinkstraat in Doetinchem in brand. Dit gebeurde maandagavond rond 21.30 uur. Het is niet bekend wie de brand heeft veroorzaakt. Wel waren er enkele jongeren in de buurt aanwezig, deze zijn door de brandweer weggestuurd.

De brand is inmiddels geblust, maar de kledingcontainer kan als verloren worden beschouwd. De brandweer moest hem openbreken om goed bij de brand te kunnen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volledig scherm © Marco van Deick/Persbureau Heitink

22.23

In Waardenburg waar het de hele week al onrustig is met autobranden, is het rond 22.00 uur kalm. De brandweerwagens staan nog werkloos in de kazerne te wachten.

,,We hebben een ritje gehad, maar dat het niks met vuurwerk te maken’’, zegt een ambulancechauffeur die bij de brandweerkazerne staat te wachten. Op de nacht van zondag op maandag moest de brandweer 4 keer uitrukken om branden te blussen, waaronder een caravan vol autobanden.

Volledig scherm Korte brand in Wijchen. © Luuk Merkus/Persbureau Heitink

22.09

Afval en vuurwerk is een branderige combinatie, althans dat bleek rond 21.30 uur in Wijchen. Hier was in de woonwijk Diepvoorde afval in brand gestoken. De brandweer was spoedig ter plaatse en had het snel onder controle.

Er zijn geen gewonden gevallen. Wel werd een brandweerman even lastig gevallen door een omstander met vuurwerk, deze werd toegesproken door de politie.

Volledig scherm Brand in Doetinchem © News United / 112 Achterhoek-nieuws

21.35

In Doetinchem stond rond 20.30 uur een dak van een woning in brand. De Starkenborgstraat was om deze reden enige tijd afgesloten. De brand is inmiddels geblust, maar de schade aan het dak is nog onbekend. Er is niemand gewond geraakt.

Volledig scherm Caravan vatte vlam in Mill. © SK-Media

21.25

Een caravan vatte vanavond rond 20.45 uur vlam in Mill. Het gebeurde op het voormalige woonwagenkamp aan de Kampweg. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen, maar van de caravan is niets meer over.

Het is onbekend van wie de caravan is. Het voormalige woonwagenkamp was enkele weken geleden in het nieuws, omdat deze werd bezet door de gebroeders Soering. Lees hier meer over hen.

21.09

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@pol_wa_nijm_oost) op 31 Dec 2018 om 12:05 PST

Volledig scherm Bestelbus in brand in Duiven © Roland Heitink

20.55

Een bestelbus is maandagavond rond 20.30 uur in brand gevlogen. Dit gebeurde toen de bus geparkeerd stond op de Wilgenlaan in Duiven. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er zijn geen gewonden gevallen, wel kan voornamelijk de binnenkant van de bus als verloren beschouwd worden.

Volledig scherm Glascontainer in brand in Dieren © Melvin/Persbureau Heitink

20.26

Flinke vlammen waren vanavond zichtbaar op de Ericaplein in Dieren. Er stond een glascontainer in brand, maar dankzij twee jonge kinderen kon het snel worden geblust. Toen zij de hoge vlammen zagen belde ze de brandweer, waardoor deze snel ter plaatse was en de brand kon blussen.

Volledig scherm Een plat dak in Doetinchem vatte vermoedelijk vlam door vuurwerk. © RonV Media

20.16

Een dak van een woning aan de Van Starkenborgstraat in Doetinchem heeft maandagavond vlam gevat. De bitumen van het platte dak smeulden.

Vermoedelijk begon de kleine brand door vuurwerk. De brandweer was op tijd aanwezig om de brand te blussen. Meerdere woningen zijn uit voorzorg ontruimd.