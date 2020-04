LIVE | Zwollenaar (31) verdacht van bedreigen prinses Amalia met verkrachting en dood

Politie én ME controle­ren ’s nachts alles wat beweegt in Klarendal in strijd tegen autobran­den

11:01 ARNHEM - In de strijd tegen de serie autobranden in Arnhem heeft de politie nu ook de hulp van de mobiele eenheid (ME) ingeschakeld. In de nacht van woensdag op donderdag zijn voertuigen gecontroleerd in de wijk Klarendal.