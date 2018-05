Liveblog Roparun: eerste deelnemers komen over de finish

Asbest Ede houdt showrooms van autodea­lers dicht op Pinkster­maan­dag

9:06 EDE - Als gevolg van een hevige brand die zondag uitbrak, blijven verschillende autodealers op bedrijventerrein Frankeneng in Ede maandag dicht. Tegen eerdere verwachtingen in moet het gebied grondig gereinigd worden nadat asbest is vrijgekomen.