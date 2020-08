Lochem rouwt na dood Imme (19) en Kjell (15): ‘De toekomst die voor hen lag, is in één klap verdwenen’

Verdachte van doodschie­ten Naomi blijft voorlopig in voorarrest

15:45 ARNHEM - De 46-jarige Rhedenaar die is opgepakt voor het doodschieten van de zwangere moeder Naomi uit Arnhem blijft in voorarrest. De rechtbank besloot vrijdagmiddag zijn voorlopige hechtenis met twee weken te verlengen. Hij zit in volledige beperking.