Lochemse pophistorie gevangen in foto's

Het eerste Lochemse Popfestival werd exact 50 jaar geleden gehouden in het zo karakteristieke openluchttheater. Het geesteskindje van Joost Carlier groeide uit tot een begrip in de Achterhoek én ver daarbuiten. Een halve eeuw popgeschiedenis; dat verdient iets speciaals, bedacht Gerthe Lamers zich vorig jaar.

De coördinator exposities van het Lochemse Stadshuus zette samen met Carlier een foto-expositie in elkaar. De officiële opening is woensdagavond. Het publiek kan van donderdag 10 mei tot en met 30 juni terecht in het Stadshuus om zich te vergapen aan prachtig (veelal zwart-wit) beeldmateriaal.

Herman Brood

Het is in de expositieruimte smullen geblazen voor de popliefhebber. Helden als Herman Brood, Bennie Jolink, Mink Deville, Chuck Berry en The Clash rocken je vanaf vier muren tegemoet. Op sommige foto's is te zien hoe druk het soms was. Een menigte tot aan de rand van het theater. En daarbuiten: fans, hangend in bomen. In de hoogtijjaren verzamelden 10.000 tot 12.000 devote volgelingen zich voor de Lochemse muzikale hoogmis.

De destijds 16-jarige Gerthe Lamers uit Vriezenveen ging in 1971 voor het eerst op muzikale bedevaart naar Lochem. ,,Er ging een wereld voor me open. Busjes vol hippies kwamen naar Lochem. Het was de flower power-tijd. Als je in het openluchttheater richting de zon keek, zag je een dikke deken van hasjrook hangen. De muziek sprak me aan. Earth & Fire, Fairport Convention, CCC Inc., Cuby and the Blizzards... Ik genoot ervan.''

Punk

Lamers bezocht ook de edities van 1972 en 1973. ,,Daarna ben ik niet meer geweest. Ik ging studeren in Groningen. De afstand met Lochem werd te groot. Bovendien veranderde het muzikale klimaat. Punk veroverde de wereld. Had ik niks mee.''

Het werk van haar man bracht Lamers in 1984 terug naar Lochem, waar ze gingen wonen. Nu, 34 jaar later, heeft ze haar eerbetoon gebracht aan het Lochemse popfeestje. Er hangt werk van zes fotografen in het Stadshuus: Kees Tabak, Henk Braakhekke, Ernest Potters, Ton van Iersel, Sander Veeneman en Rob Verhorst. Tabak woonde een tijdlang in Lochem en groeide uit tot een van Neerlands meest gerenommeerde popfotografen.

Vloerkleed