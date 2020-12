Lockdownweekend #1: geen veldslag in de winkels, wel drukte in natuur en op de markt

column thomas verbogt Wat was het een voorrecht voor en met Bram van der Vlugt. Intens aardig en geestig was hij

18:00 Begin van de zomer belde Bram van der Vlugt op. Hij zei altijd: ,,Dag kind.” Met die prachtige stem van hem. Nu was het: ,,Dag kind, we moeten even praten.” Het ging hierom: hij wist niet zeker of de voorstelling die in het najaar gepland was, kon doorgaan. Virus kon immers nog veel bederven.