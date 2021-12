Lodewijk Jan (56) overlijdt na verwoestende brand in zijn woning: ‘Hij heeft zijn katten gered’

Appels plukken in december? ‘Elke millimeter is meegenomen’

Appels plukken in december? In Herwijnen is het sinds dit jaar de normaalste zaak van de wereld omdat de twee hectares exotische Granny Smiths van fruittelers Cora en Piet Pannekoek door de koele zomer niet hard genoeg groeiden. ,,Elke millimeter is meegenomen.’’

9 december