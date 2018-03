Loesje moet het kopiegedrag van Roosje beschouwen als een compliment

Het Arnhemse Loesje is boos op 'Roosje' uit Roosendaal. In een politiek getinte campagne gebruiken deze actievoerders de huisstijl van Loesje, met de typische leuzen op een witte achtergrond. Roosje is daar nu mee gestopt, omdat ze 'juridisch onder druk zijn gezet', zo schrijven ze op Facebook.