Loflied van Nederlandse arts op vaccinatie gaat viral

Het motto van het liedje Vaccination: tijd voor wat luchtigheid in gespannen tijden. Toch is het niet alleen maar grappig en origineel. Bedenker van het nummer is de Brabantse dokter David van Eerd. Een arts die vorig jaar werkte bij Emergis in Kloetinge en tegenwoordig in de ziekenhuizen van Roosendaal en Bergen op Zoom. Zijn boodschap: Laat je vaccineren tegen het coronavirus!

Volledig scherm Copycat met het nummer Vaccination. Beeld uit de clip met in het midden bedenker van het nummer arts David van Eerd. © Youtube screenshot

Tijdens zijn werk had de arts steeds het catchy liedje Fascination in zijn hoofd, alleen hoorde hij er een ander refrein bij. In één avond werkte hij een alternatieve tekst uit met onder meer de zin: ‘It wil help save the nation’. Hij liet de coverband Copycat het nummer inspelen en filmmaker Xander Koppelmans maakte er een passende videoclip bij, met David zelf in de hoofdrol. Het resultaat is een clip waarin een vijftal artsen dansend in het ziekenhuis oproepen tot vaccineren.

‘Leuk ontvangen, zelfs in het buitenland’

,,Het wordt leuk ontvangen en maakt zelfs al naam buiten Nederland”, zegt Robert Stoltink, zanger van Copycat. Daar is geen woord aan gelogen. Vaccination kwam al voorbij bij EditieNL, Qmusic en Radio 2, Eva Jinek liet een stukje horen in haar talkshow en het nummer gaat zelfs internationaal. ,,BBC Radio heeft het opgepakt en ook in Luxemburg kennen ze het lied inmiddels. Waarschijnlijk is dat de kracht van social media.”

De bandleden van Copycat zeiden niet meteen ja op het verzoek het nummer in te zingen. ,,Toen we werden gevraagd moesten we goed nadenken, gaan we dit doen? Al snel kwam de overtuiging van wel en zagen we het als een ‘supertoffe’ uitdaging. We zijn muzikanten, zitten werkloos thuis en willen heel graag weer aan het werk. De enige weg om weer op festivals te kunnen spelen is volgens ons vaccineren. Wij staan volledig achter de tekst van het lied. Vaccineren is iets dat al eeuwen gebeurt, het is niet nieuw. Ik denk dat het goed is dat daar aandacht voor is.” Toen Robert de tekst onder ogen kreeg, was hij onder de indruk. ,,Heel knap geschreven. Het heeft een boodschap, is goed zingbaar en klinkt lekker.‘’

Reacties overwegend positief

De zanger had geen idee hoe mensen de clip zouden ontvangen. Het viel hem alleszins mee. ,,We hadden best wat negativiteit verwacht. Hooguit 15 procent van de mensen die reageren op YouTube en Facebook zeggen iets naars over het nummer, bijvoorbeeld door een woord te plaatsen als ‘propaganda’. Met afstand de meerderheid van de reacties is positief. De mensen waarderen de luchtigheid in combinatie met de positieve boodschap.”

Robertt hoopt met Copycat zo snel mogelijk weer op een podium te staan. ,, Als zoveel mogelijk twijfelaars over de streep getrokken worden om het coronavaccin te nemen, wordt alles straks weer normaal. Op dit moment blijft het lastig plannen. Als je een stipje zet aan de horizon, haalt iemand anders het weer weg. Voorafgaand aan de aangescherpte maatregelen stond er een theatershow samen met Paskal Jakobsen op het programma. Die is als eerste aan de beurt, wanneer theaters weer open gaan. We kunnen niet wachten om weer te gaan spelen.”

Volledig scherm Copycat hier op archieffoto, met in het midden zanger Robert Stoltink. © Ingrid Ruedisueli