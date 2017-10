Logisch toch dat aannemers profiteren van de schaarste op de markt?

Veroorzaker ongeval bij Velperbroek gepakt na vluchtpoging

27 oktober ARNHEM - Op het Velperbroekcircuit in Arnhem is vrijdagavond na een zoektocht de veroorzaker van een ongeval opgepakt. De man was even daarvoor met zijn auto tegen een auto aangereden die voor het rode stoplicht bij het verkeersplein stond te wachten.