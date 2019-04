Loiza Lamers beleeft heftige rit in Turkije en Nicky Romero draait op Tomorrowland

Model Loiza Lamers uit Driel heeft met voetbalster Anouk Hoogendijk een hachelijk avontuur meegemaakt in Turkije. Voor het programma De gevaarlijkste wegen van Nederland beleefden ze doodenge autoritten langs ravijnen in het binnenland. Ook hadden ze goede gesprekken. Zo vertelde de Betuwse over transgender zijn en over haar verleden waarin ze werd gepest.

Nicky Romero heeft groot nieuws. Hij mag dit jaar draaien op Tomorrowland, kondigt hij trots aan op Instagram. De dj uit Veenendaal vraagt zijn volgers naar hun mooiste herinneringen aan het grote, Belgische dance-evenement.

Het is voor cabaretier Pieter Derks langzamerhand vaste prik op vakantie: een bezoek van de Wegenwacht. De Nijmegenaar rijdt met een busje uit 1974 en had nieuwe brandstoffilters nodig. Hopelijk verloopt zijn terugreis beter dan zijn heenreis. Op de weg heen strandde hij maar liefst twee keer...

Dat de Arnhemse realityster Michella Kox niet vies is van een feestje, weten we. Maar als het aan ‘Koningin Mies’ ligt, gaat het bij iedereen behoorlijk uit de klauwen lopen tijdens Koningsnacht en Koningsdag. Ze wil dat iedereen zich lam zuipt en kotsend naar huis gaat. Of ze zelf ook zo uit haar plaat gaat deze dagen, is niet bekend.

‘Zijn jullie broer en zus?’ De bekende Achterhoekers Suzan en Freek krijgen het regelmatig te horen. Maar of het Als het avond is-duo nu zo op elkaar lijkt? Als we de reacties mogen geloven, vinden de meesten van niet...

De Tielse zanger Frans Duijts wil dat we massaal zonnebloemen gaan kopen. Een oproep daartoe doet hij op Instagram niet zonder reden. Hij is ambassadeur van de Stichting Zonnebloem. Voor elke gekochte zonnebloem gaat 1 euro naar het goede doel, legt hij uit in een speciaal opgenomen video.

De Arnhemse kok Estée Strooker heeft een wel heel opmerkelijke manier om aardappelen te schillen. Ze gaat op het aanrecht zitten en gaat dan ‘lekker nonchy’ aan de slag, onthult ze op Instagram. Bijzonder...

E-sporter Koen Weijland uit Arnhem was eerder deze week wel toe aan een avondje ontspanning. Samen met zijn vriendin pakte de filmliefhebber een avondje bios. Met een volle bak popcorn genoten ze met z'n tweeën van een film in Pathé.