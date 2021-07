Lokaal Belang raakt zetel kwijt als fantast HG ontslag neemt: ‘Denk dat zetel leeg blijft’

Fantast Moïze de Chateleux keert in september niet terug in Doetinchem­se raad

5 juli DOETINCHEM - Henri-George Moïze de Chateleux keert in september niet terug in de Doetinchemse gemeenteraad. Dit laat zijn partij Lokaal Belang Doetinchem weten. De fractievoorzitter ligt onder vuur na verzinsels over het gezin waaruit hij komt en over zijn professie.