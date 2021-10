Lokale lockdowns, een prima idee

Brons op puntenkoers Vincent Hoppezak trilt, geniet en hoopt op een ploeg na stunt op WK: ‘Het is een rollercoas­ter’

22 oktober Eerder deze maand won Vincent Hoppezak (22) al zilver op het EK baan. Nu is daar een stunt van jewelste op het WK in Roubaix. Brons achter wereldtoppers Benjamin Thomas en Kenny de Ketele op de puntenkoers. Saillant: hij zoekt nog een ploeg voor op de weg. ,,Ik hoop dat iemand me wil hebben.’’