Loods met aanmaakblokjes in de as door brand, buren zijn ‘er helemaal klaar mee’

oorlog oekraïne LIVE | Oekraïne wil meer wapens, strafrech­te­lij­ke onderzoe­ken naar dood van meer dan 12.000 burgers

Oekraïne heeft naar eigen zeggen 1000 houwitsers, 300 raketlanceersystemen, 500 tanks, 2000 gepantserde voertuigen en 1000 drones nodig om Rusland te verslaan. En de Oekraïense politie is bezig met strafrechtelijke onderzoeken naar de dood van meer dan 12.000 burgers die in de oorlog zijn omgekomen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

14:59