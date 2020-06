Loods van interieurbedrijf in Bergeijk volledig afgebrand

De brandweer meldde omstreeks 23.15 uur dat ze de loods gecontroleerd uit laat branden.



Een woordvoerder van de veiligheidsregio liet iets na 21.30 uur, toen de brand net oplaaide, weten dat de brandweer 'alles op alles zet om uitbreiding van het vuur te voorkomen'. Dat lukte.



De brandweer was uitgerukt met drie blusvoertuigen, een hoogwerker en meerdere bluswatertanks. De veiligheidsregio raadde omwonenden aan om uit de rook te blijven, die tot in de wijde omtrek te zien is.



De oorzaak van de brand is tot op heden onbekend. Wel is duidelijk dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Eerder op de avond is er er een NL-alert verzonden.