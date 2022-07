Lopen zij de Vierdaagse nu het eindelijk weer kan wel uit? Na corona, nu blessures

Robert van de Geer (27):

,,Begin april kocht ik mijn wandeloutfit en toen begon ik met trainen. Het is de allereerste keer dat ik meedoe aan de Vierdaagse. Twee jaar geleden zeiden mijn broer Kevin en ik: ‘Laten we eens samen lopen!’



Toen kwam corona en volgden er twee afgelaste edities. Dit jaar moeten we eraan geloven. Ik vooral. Mijn broer is 31 jaar oud, topfit en beter in duurtraining. Ik ben ook fit hoor. Voor het oefenen van de Vierdaagse deed ik zo’n vier keer per week krachttraining. Een maand geleden wandelden we voor het eerst écht samen tijdens een ‘oefenvierdaagse’: vier avonden 15 kilometer.