Losgebroken pitbulls takelen hond en baasje toe: ‘Het was een nachtmerrie’

Het 69-jarige slachtoffer liep bijtwonden op in zijn gezicht, handen, armen, borst en benen. Een van de viervoeters verbrijzelde met zijn kaken de pols van de man, die ook nog eens zijn ellepijp brak. De hond van de man, een golden retriever, kwam evenmin ongeschonden uit de strijd. Het dier werd nog net niet aan flarden gescheurd en moest net als zijn baasje worden geopereerd.

,,Het was een nachtmerrie”, oordeelde de officier van justitie maandag in de Rotterdamse rechtbank. ,,De foto’s van de verwondingen bij de slachtoffers liegen er niet om. Heel eng om te zien.” Meer dan zijn excuus maken kon de eigenaar van de honden, een 44-jarige Rotterdammer, niet doen, verklaarde hij. ,,Ik ben er enorm van geschrokken. Het is heel erg wat er is gebeurd, maar dat is achteraf praten”, maakte hij een schuldbewuste indruk.

Vol in de aanval

Op de dag van het incident, zo verklaarde de metaalhandelaar, zaten de waakhonden in de bench. Alleen ’s avond en ’s nachts liepen ze op het terrein. Een gat in de omheining, vermoedelijk ontstaan bij het verplaatsen van een container, bood de dieren op een avond in maart vorig jaar een weg naar de vrijheid. Zonder enige aanleiding gingen de pitbulls vol in de aanval toen de Heinenoorder nietsvermoedend een rondje met zijn trouwe maatje maakte.

Quote Uw honden hebben bloed geroken

Baasje en hond werden te grazen genomen. Toen de waakhonden eenmaal beet hadden, lieten zie niet meer los. De golden retriever gilde het uit, omstanders probeerden met gevaar voor eigen leven de pitbulls los te schoppen. Hoe de Heinenoorder en zijn hond uiteindelijk zijn bevrijd, is onbekend.

De aanklager houdt de Rotterdammer verantwoordelijk voor de bloederige gebeurtenis. ,,U bent nalatig geweest, waardoor de honden naar buiten konden en zwaar lichamelijk letsel konden veroorzaken. Uw honden hebben bloed geroken. En dat was niet de eerste keer.”

Konijnen doodgebeten

Daarmee doelde de aanklager op een eerdere uitbraak van de pitbulls. Toen werden konijnen doodgebeten en vielen een paar schapen in een weiland bijna ten prooi aan de honden. Ze moesten worden getaserd om ze tot bedaren te brengen. Na dat incident had de metaalhandelaar vaker en beter zijn omheining moeten controleren om herhaling te voorkomen, vond de aanklager.

Quote De gaten van de tanden van de honden zaten in de handen, armen en benen van het slachtof­fer

De advocaat van de Rotterdammer bepleitte vrijspraak omdat het ontstaan van het gat in de omheining ‘een situatie van overmacht was’. De rechter was totaal ongevoelig voor dat argument. ,,Na dat bijtincident met de konijnen wist u dat uw honden konden ontsnappen. Dat had een waarschuwing moeten zijn. Dat wat is gebeurd, is aan uw schuld te wijten. De gaten van de tanden van de honden zaten in de handen, armen en benen van het slachtoffer. Het verwijt dat ik u maak, is niet zo groot. De gevolgen zijn dat wel”, besloot de rechter.

De metaalhandelaar kreeg een taakstraf van zestig uur opgelegd en een voorwaardelijke celstraf van een week. Hij heeft afstand gedaan van zijn honden. Inmiddels zijn er wel twee nieuwe honden, van een ander ras. Desondanks zei de rechter dat zorgelijk te vinden. De verdachte gebruikte zijn laatste woord in de rechtszaak om andermaal zijn excuus te maken. Dat werd aanvaard door de dochter van het slachtoffer, die voor haar vader de honneurs waarnam.

