Losgeslagen onweersgebied: grote brand verwoest kippenschuren Barneveld

In een dergelijk buitengebied kan ook de wind fors toenemen. Afgelopen nacht werden rond de onweerscel windstoten gemeten van 113 kilometer per uur.



Ook zaterdag aan het eind van de middag en in de avond en nacht kan het weer tot onweersbuien komen, zegt Snoek. Er zijn twee actieve zones in Frankrijk en Duitsland die van invloed zijn. De meeste kans op buien is in het noorden en noord-oosten. Onzeker is hoe het buiengebied in Duitsland zich ontwikkelt.



Snoek: ,,Het is warm en vochtig. In de nacht missen de buien de voeding van de warmte van de dag, maar als ze heel groot uitgegroeid zijn, zullen de buien niet zomaar uitdoven. Ze komen dan via oosten van het land binnen en trekken via het binnenland verder.’’