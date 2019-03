Lossen arbeidsmigranten gebrek aan werknemers op? ‘Op korte termijn kunnen ze zeker helpen’

Hebben we de komende jaren écht arbeidsmigranten nodig om alle vacatures in te vullen?

‘Ja’ en ‘nee’ zegt Arjan Heyma, clusterhoofd arbeid en onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek. Structurele personeelstekorten lossen arbeidsmigranten volgens hem niet op, omdat het overgrote deel van hen naar verloop van tijd terugkeert naar het land van herkomst. ,,Maar op de korte termijn kunnen arbeidsmigranten zeker helpen.’’



Waarom helpen we niet gewoon eerst die 37.000 Gelderlanders zonder werk aan een baan?

We kunnen simpelweg niet alle vacatures ‘wegpoetsen met mensen in kaartenbakken’, meldt arbeidssocioloog Jan Cremers van de Universiteit Tilburg. Omdat niet iedere werkloze kan werken of geschikt is voor elke baan. Een deel van de werklozen zit tussen twee banen, ze hebben binnenkort weer werk. Daarnaast is het moeilijk Nederlandse werklozen enthousiast te maken voor veel ‘traditioneel’ productiewerk in bijvoorbeeld de landbouw en de industrie, vertelt Heyma van SEO Economisch Onderzoek. ,,’s Nachts in een distributiecentrum staan, is werk dat je niet graag doet als je een gezin hebt. Geef mensen eens ongelijk wanneer ze een uitkering hebben en voor een appel en ei extra ineens meer moeten organiseren.’’