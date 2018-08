LTO waarschuwt voor extreem gevaarlijke gassen uit maïs

,,Na twee incidenten deze week met gevaarlijke gasvorming, hebben we onze leden ingelicht over het gevaar en mogelijke maatregelen’’, zegt Esther de Snoo, voorlichter van LTO Nederland.

De land- en tuinbouworganisatie heeft bovendien brandweerkorpsen gewaarschuwd voor de onverwachte gevaren in maïsopslag. ,,Zij worden vaak als eerste voor hulp ingeschakeld.’’

Onwel

Het oogsten en inhakselen van maïs gebeurt dit jaar door de hoge temperaturen veel eerder dan voorgaande jaren. Door de droogte van de laatste maanden bevindt zich in de maïs veel meer stikstof dan gewoonlijk. Daardoor kan bij het inkuilen een mengsel van giftige en bijtende gassen ontstaan, die voor zowel mens als dier grote risico’s opleveren, meldt LTO. Eerder deze week werd vee al onwel in Leusden en ontdekte een voorbijganger bij een bedrijf in het Brabantse Galder een roodbruine damp.