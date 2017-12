Luister hier de hele dag kerstmuziek zonder herhalingen

Bejaarde Bets gelooft niet meer dat haar 60.000 euro gestolen spaargeld terugkomt

7:34 DOORNENBURG - Het was één van de meest spraakmakende zaken in de Betuwe van het afgelopen jaar: de 95-jarige Bets Hoogveld die 60.000 euro spaargeld kwijt is die ze in een kistje in de kruipruimte van haar huis in Doornenburg had verstopt.