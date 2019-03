Luuk Ikink: ‘Voor al die ego’s ben ik niet gevoelig’

Eens een tukkerLuuk Ikink, 36 jaar, woont met Simone en hun kinderen Lieuwe (3) en Jelka (6 maanden) in Soest. Bij zijn doorbraak op televisie was hij er van overtuigd dat hij geen tv-hoofd had. Maar inmiddels is hij niet meer weg te denken bij RTL Boulevard. „Of ik ooit zelf het onderwerp word in mijn eigen programma? Zeg nooit dat het niet kan.”