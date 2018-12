Maak die locaties nu al bekend, de burger heeft er recht op te weten waar de vuile grond ligt

Video Wiettrai­lers vernietigd naast afgebrande loods op bedrijven­ter­rein Westkanaal­dijk

23:05 NIJMEGEN - De twee trailers waarin woensdagochtend wietplantages werden gevonden op bedrijventerrein Westkanaaldijk in Nijmegen zijn vanavond vernietigd. De wietkwekerijen werden gevonden nadat er in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand woedde in een loods op het terrein. In die loods werden de restanten van een growshop gevonden.