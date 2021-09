Maandverband en tampons moeten voor iedereen gratis zijn

update/video Loonwer­kers vinden dode man (63) onder quad in sloot

29 september ZEVENAAR – De dode man die woensdagmorgen is gevonden bij een quad in een sloot nabij Zevenaar is een 63-jarige Didammer. De man lag er vermoedelijk al sinds dinsdag. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.