Maarten (22) uit Wilp overleed bij ongeluk op A1: ‘Hij was thuis. Dat is het mooiste’

Video Jan (83) uit Doetinchem is boos: hij is te oud voor het bejaarden­koor

8:25 DOETINCHEM - De 83-jarige Jan Stronks uit Doetinchem was de afgelopen maanden intens verdrietig om het overlijden van zijn vrouw, maar is nu boos. Héél boos zelfs. Want het plaatselijk mannenkoor, gemiddelde leeftijd 75, weigert hem als lid. Reden: hij is te oud...