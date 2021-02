Maarten haalt 38ste verjaardag niet, laat herinneringen na voor zingend dochtertje Saar

Maarten is de jongste van twee kinderen in een warm Wierdens gezin; katholiek, niet fanatiek. Vader Harry Busger op Vollenbroek is manager bij schoonmaakbedrijf Asito, moeder Anny werkt in het ziekenhuis. Dochter Marieke is de eerste, daarna komt Maarten. ‘Dankbaar en blij’, staat op zijn geboortekaartje. Een knuffeldier en sfeermaker.



Hij wordt bekend als brokkenpiloot, met hersenschuddingen, schaafwonden en een gebroken sleutelbeen. Vanaf zijn 6de voetbalt hij bij SV Omhoog, tegenwoordig Juventa’12. Als snelle linkspoot op het middenveld speelt hij in het eerste en tweede. Na een knieblessure doet hij een stap terug. Hij tennist, skiet, golft en crost op de mountainbike. Deze Feyenoord-supporter zit later geregeld in de Kuip.