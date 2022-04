Maatwerk, het leven kan er aangenamer door worden

column thomas verbogttSoms bevangt me de vurige behoefte een uitvinding te doen waarvan de wereld opkijkt. Hoeft niet per se de grote wereld te zijn, de kleine is ook goed. In ieder geval een uitvinding waarop iedereen zat te wachten. Zonder dat te beseffen natuurlijk, anders was het al door iemand anders uitgevonden.