Madelon (22) nam haar eigen leven: ‘Pap, mam, ik weet dat jullie het nooit zullen begrijpen’

Babylijkje op het ijs: ‘Onvoor­stel­baar dat iemand een kind letterlijk weggooit’

10:44 DOETINCHEM - Spelende kinderen vonden zondag 29 januari 2006 een pasgeboren jongetje in het ijs aan de Kapperskolk in Doetinchem. Het kind had geleefd en is door geweld om het leven gekomen. Hanneke de Bruyne werkte in 2006 als rechercheur in Doetinchem en had dienst toen de melding binnenkwam.