Mag je geparkeerde auto ergens voor altijd blijven staan?

Deskundige over de twee Achterhoek­se ziekenhui­zen: ‘Voor de plannen moet je hele regio mee krijgen’

12:03 WINTERSWIJK/ DOETINCHEM - Wat levert het de patiënt op? Dat is de belangrijkste vraag rond alle commotie over de twee ziekenhuizen SKB en Slingeland, vindt ziekenhuisdeskundige Ad Huijsmans. ,,In ieder geval moet het vertrouwen weer terug.’’