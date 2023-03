Makelaar Rob schrikt: voor een huis met energielabel F of G komt soms niet eens meer een kijker

Om de interesse te wekken van kopers dient een woning tegenwoordig minimaal energielabel C te hebben. Want niemand zit te wachten op exorbitante energierekeningen. ,,Voor woningen met een label F of G komt het al voor dat er zelfs geen kijkers komen opdagen’’, vertellen makelaars.