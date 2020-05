Makelaars in Oost-Nederland zien weinig noodzaak om verdachte betaling te melden: ‘Witwassen komt niet voor in deze regio’

Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).



Op verzoek van de politie in Oost-Nederland heeft het centrum 23 makelaars, vooral uit het oosten van het land, ondervraagd. Het doel van de studie was een verklaring te vinden voor het, in de ogen van de politie, lage aantal meldingen over ongebruikelijke transacties dat jaarlijks via makelaars binnenkomt bij de Financial Intelligence Unit (FIU).



Het gaat op een tiental per jaar. ,,Op een heel jaar is dat niet veel als je ziet hoeveel transacties er plaatsvinden’’, licht een politiewoordvoerder toe.