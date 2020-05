Makelaars in Oost-Nederland zien weinig noodzaak om verdachte transactie te melden: ‘Witwassen komt niet voor in deze regio’

Verbazing bij Mercedes-fa­naat Pim (24) na politie-ac­tie: ‘We waren niemand tot last’

15:01 Een onschuldige rit met vrienden door het heuvelachtige landschap van Nederland, uit passie voor de sportwagens van Mercedes. Zo kijkt een van de deelnemers terug op de stoet die afgelopen weekend door Gelderland trok en na anderhalf uur tot een abrupt einde kwam. Pim van Dooren (24) uit het Brabantse Leende baalt dat er landelijk zoveel ophef is ontstaan. ,,We waren helemaal niemand tot last, niemand heeft een bekeuring gekregen.”