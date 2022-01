Maken we nog plannen, na twee jaar afzeggen, uitstellen en omboeken? ‘Groep durfals zegt: we boeken’

Regering Kazachstan meldt 164 doden bij onlusten afgelopen week

De autoriteiten in Kazachstan hebben via de staatstelevisie gemeld dat er in de afgelopen week van onlusten en protesten 164 doden zijn gevallen. Ruim honderd doden vielen in de grootste stad van het land, Almaty. Het is onduidelijk hoeveel leden van veiligheidstroepen onder deze slachtoffers zijn.

13:42