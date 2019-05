Makers eindtoetsen willen garantie dat er niet weer foute uitslagen worden gegeven

Dinsdag bleek dat duizenden achtste groepers een verkeerde uitslag hadden gekregen. Vaak was die te hoog.



Voor sommige leerlingen is dat een flinke klap, omdat ze blij waren met het resultaat. Vooral voor degenen over wie de leerkracht twijfelde over mavo of havo of over havo of vwo, kon het resultaat van de eindtoets net het zetje geven naar een hoger niveau.