Makers Sesamstraat krijgen nu ook brul van Tommie: ‘Er worden heel vieze spelletjes gespeeld’

Grote brand bij vuilverwer­ker in Wilp: 'Sluit ramen en deuren'

22:30 Bij vuilverwerker Attero in Wilp bij Apeldoorn is vanavond een grote brand uitgebroken. In verband met de enorme rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd. Omwonenden worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten.