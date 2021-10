Man (19) die seks had met 12-jarig meisje tijdens de nachtdienst van haar vader is uitzondering voor de rechter

column Thomas Verbogt Vertel eens iets over die treurnis, denk ik dan

19:10 ,,Ja, sorry hoor, maar zo zit ik nu eenmaal in elkaar.” Iedereen zal deze woorden kennen. Misschien zeg je die soms. Of zegt iemand anders ze tegen je. Meestal is er iets gebeurd wat misschien niet had moeten gebeuren. Excuses zijn nuttig en gewenst. En dan komt het dus: ,,Ja, sorry hoor, maar zo zit ik nu eenmaal ik elkaar.”