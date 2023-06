Man (19) uit Nijmegen komt om na aanrijding Berg en Dal • Bezoekers op de vuist bij zwembad • Alexia is 18

LUCHTHAVENMEDEWERKER OMGEKOMEN | In de Amerikaanse staat Texas is een luchthavenmedewerker overleden nadat hij in de motor van een vliegtuig was gezogen. Het vliegtuig, een Airbus A319, arriveerde vrijdagavond in de stad San Antonio vanuit Los Angeles.

OPROEP NA MOTORONGELUK | Draag ook bij zomerse temperaturen goede, beschermende kleding op de motor. Die oproep doen de politie én de landelijke vereniging voor motorrijders na een zwaar ongeluk op de IJsseloordweg (N325) in Arnhem. ,,Wees je bewust van je kwetsbaarheid.”

EX PETER GILLIS EIST VERWIJDEREN AFLEVERINGEN | Nicol Kremers, de ex-partner van realityster Peter Gillis, eist dat afleveringen van het realityprogramma Massa is kassa waarin zij is te zien offline gehaald worden en niet meer worden uitgezonden. Kremers deed onlangs aangifte van meerdere gevallen van mishandeling en bedreiging tegen de omstreden vakantieparkondernemer.

MAN (19) UIT NIJMEGEN OMT OM BIJ ONGELUK | Een 19-jarige Nijmegenaar is zondagavond omgekomen door een ernstige aanrijding in Berg en Dal. Vier andere betrokkenen zijn met uiteenlopende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen verloor een arm bij het ongeval ter hoogte van het Afrika Museum.

VEELRIJDER DUURDER UIT MET KILOMETERHEFFING | Huishoudens die veel gebruik maken van de auto zijn straks duurder uit als het rekeningrijden is ingevoerd. Het kabinet vanaf 2030 zo'n 7 tot ruim 8 procent per kilometer innen. Enerzijds om het autorijden op fossiele brandstoffen tegen te gaan, anderzijds omdat het inkomsten uit belastingen mis gaat lopen nu er meer elektrisch gereden wordt.

MOEDER GAF HAAR PLEK IN DUIKBOOT TITAN AAN ZOON | Eigenlijk zou zij aan boord zitten van de Titan, samen met haar man Shahzada Dawood. Maar de trip werd in coronatijd geannuleerd. Daarna gaf ze haar plek aan haar zoon Suleman, omdat ‘hij graag wilde gaan’.

DRIE DODEN NA MOGELIJK VERKEERD BEREID MEDICIJN | Drie patiënten zijn dit voorjaar overleden nadat ze behandeld zijn met een mogelijk verkeerd bereid medicijn, een ‘talksuspensie’ die onder meer bij een klaplong wordt ingezet. Het middel was bereid in twee ziekenhuisapotheken.

ZOVEEL GELD VERDIENT ‘BLIKJESMAN’ JOHAN | ,,Genoeg om boodschappen te doen.” Invoering van statiegeld op blikjes opent nieuwe markten voor statiegeldjagers. Wie zijn zij? Op zoek naar ‘de blikjesman’ van Nijmegen, die daarmee een flinke som geld opstrijkt.

BEZOEKERS OP DE VUIST BIJ ZWEMBAD | Vijftien bezoekers zijn zondagmiddag onder politiebegeleiding het Boschbad in Apeldoorn uitgezet. Zij waren betrokken bij een grote vechtpartij. In het nog prille seizoen was dat niet het eerste incident bij het openluchtzwembad. ,,Blijf lekker weg. Die uitstraling willen wij niet.”

SUÏCIDALE DUITSE VROUW SCHEURT OVER DE WEG | De politie in Wierden had gistermiddag zijn handen vol gehad aan een Duits stel. Een vrouw zei tegen haar man, die bijrijder was, dat ze suïcidale gedachten had. De man is vervolgens uit de auto gesprongen.

PRINSES ALEXIA IS 18 JAAR GEWORDEN | Ook de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is volwassen: prinses Alexia wordt vandaag 18 jaar. Ze is klaar met haar opleiding in Wales, maar onduidelijk is nog wat ze na de zomer gaat doen. Studeren in Groningen wellicht? Of toch een tussenjaar?

