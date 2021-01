Man (22) opgepakt voor ophangen granaat bij café Bruut in Zwolle

Minderjari­ge uit Wester­voort roept op tot rellen: aangehou­den door politie

11:00 WESTERVOORT - Een minderjarige jongen uit Westervoort is door de politie aangehouden omdat hij via de social media anderen opriep om te gaan rellen. De politie zag de oproep en kon achterhalen wie die had geplaatst. Korte tijd later stond de politie voor de deur bij het adres van de minderjarige.