Man (23) gewond na val in metersdiep bassin in Apeldoorn

Het slachtoffer viel tegen 17.45 uur in het lege bassin. De val gebeurde bij werkzaamheden bij het pompstation aan de Amersfoortseweg. Het bassin was volgens een woordvoerder van de brandweer zo’n zes meter diep.

‘Enorm geschrokken’

Vitens-woordvoerder Bram Inklaar laat weten dat het bassin in aanbouw was en dat de gewonde man een medewerker is van een aannemersbedrijf. Enkele collega's van de gewonde man zijn met hem meegegaan naar het ziekenhuis. ,,Wij zijn enorm geschrokken van het ongeluk. Onze zorgen gaan nu uit naar de gewonde man’’, reageert Inklaar. Hij laat weten dat Vitens in ‘goed contact’ staat met het aannemersbedrijf. ,,De collega’s van de gewonde man houden ons op de hoogte over het welzijn van de man.’’