Man (26) had jaar lang stiekem seks met 13-jarig meisje: 'Eindelijk iemand die naar me omkeek’

ARNHEM – ,,Ik heb te veel geluisterd naar mijn hart en niet gedacht met mijn verstand.” Dat zei een 26-jarige inwoner van Velp met beperkingen vrijdag op de rechtbank over de seksuele relatie die hij een jaar lang had met een dertienjarig meisje uit ’s Heerenberg.

,,Ik had eindelijk iemand die me begreep, die naar me omkeek. Eindelijk iemand om wie ik gaf.”

Vriendschap

Hij leerde haar en haar vader kennen via de game Fortnight. Er ontstond een vriendschap met beiden en ze kwamen bij elkaar over de vloer. Hij voelde zich thuis in haar gezin, iets wat hij nooit had gekend. Hij werd geboren met beperkingen die waren veroorzaakt door de alcoholverslaving van zijn moeder en bracht zijn leven door in instellingen.

Het meisje kreeg op school seksuele voorlichting en praatte er met hem over. Ze was nieuwsgierig. Hij wilde wel het een en ander uitleggen. En dingen met haar doen. Zij stemde in en het resulteerde in seksueel contact.

Ze hadden seks bij haar thuis en bij hem in het appartement waar hij onder begeleiding woonde. De leiding had hem gewaarschuwd dat hij wel bevriend met haar mocht zijn, maar dat ze minderjarig was en dat er niks mocht gebeuren. Haar vader moest er altijd bij zijn.

Quote Ik was bang dat ik haar kwijt zou raken als het bekend werd Verdachte

‘Bang dat ik haar kwijt zou raken’

Haar vader was er ook bij, vertelde de Velpenaar tegen de rechtbank. Ze hadden stiekem seks in de slaapkamer of in de keuken, terwijl de vader in de woonkamer zat.

,,Ik was bang dat ik haar kwijt zou raken als het bekend werd”, aldus de verdachte. Hij benadrukte dat hij het meisje nooit heeft gedwongen. ,,We deden het in overleg. Of we zin hadden, wat we wilden.”

Maar ze was 13, hield de rechtbank hem voor. ,,In eerste instantie vond ik het moeilijk, maar uiteindelijk waren mijn gevoelens voor haar sterker”, zei de verdachte.

Verboden foto’s

Toen een kamergenoot verboden foto’s bleek te hebben, drong het tot hem door waar hij mee bezig was en stapte hij in juni vorig jaar zelf naar de leiding. Met horten en stoten kwam het verhaal eruit.

De instelling greep meteen in. Hij mocht het terrein niet meer af en moest binnen de instelling komen wonen. Zijn werk viel weg en hij ging in behandeling. Daar is hij nog steeds mee bezig.

Het meisje wilde helemaal niet dat er aangifte werd gedaan. Ze benadrukte dat ze uit vrije wil seks met hem had gehad. Maar voor de rechtszitting heeft ze laten weten dat ze toch wel blij is dat het uitgekomen was.

Te groot leeftijdsverschil

De officier van justitie benadrukte dat er normaal een gevangenisstraf staat op een dergelijke ontuchtzaak. Het leeftijdsverschil is te groot en daar komt nog bij dat de verdachte wist dat het meisje eerder misbruikt was. ,,Ik denk dat ze niet goed heeft kunnen overzien wat er gebeurde en hoe dit haar vormt. Daarom is het een kwalijk feit. Het is niet voor niets dat seks met kinderen onder de 16 jaar strafbaar is.”

Maar een gevangenisstraf zou de behandeling doorkruizen en schadelijk werken. Hij zou wellicht niet terugkunnen naar de instelling. Ze besloot uiteindelijk de maximale werkstraf van 240 uur te eisen. Daarnaast wil ze een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden met een proeftijd van drie jaar.



,,Het is fout wat hij heeft gedaan. Hij was de volwassene en had eerder op de rem moeten trappen.” Ze ging met die strafeis voorbij aan het taakstrafverbod dat geldt bij zedenzaken en liet het over aan de rechtbank of er nog een dag cel bij opgelegd moet worden.

Te hoge eis

De raadsvrouw vond de geëiste straf nog te hoog. Ze vroeg zich af of het leeftijdsverschil wel zo groot was geweest. ,,Er is een verschil in kalenderleeftijd, maar het geestelijke, mentale leeftijdsverschil is een stuk kleiner.” Ze benadrukte de verstandelijke beperking en kwetsbaarheid van de verdachte. Het meisje was weliswaar ook kwetsbaar, maar ze had die verstandelijke beperking niet.

,,Ze waren allebei verliefd, vonden het allebei fijn”, zei ze verder. ,,Ze zaten op één lijn.”

Uitspraak over twee weken.