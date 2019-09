Man (26) komt om bij ernstig ongeval in Uddel, 17-jarige bestuurder zwaargewond

Een auto is door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. In de wagen zaten twee personen, die werden met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gaat om een jongen van 17 jaar en van 26 jaar. De 26-jarige bijrijder is in het ziekenhuis overleden.



De politie zegt dat de 17-jarige bestuurder nog in leven is. Hij is wel zwaar gewond geraakt. Door een nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en kwam daarna hard tegen de boom tot stilstand.



Of de jongen van 17 een rijbewijs had is voor de politie nog niet helder. Dat wordt momenteel onderzocht. Mensen die op hun 17e hun rijbewijs hebben gehaald mogen autorijden in Nederland, maar alleen als de bijrijder een ervaren bestuurder is.