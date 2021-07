Man (30) overlijdt nadat 1000 kilo zware tafel op hem valt

Video Bewoners vluchten via dak na vermoede­lij­ke brandstich­ting; huis onbewoon­baar

8:30 ARNHEM - De bewoners van een huis aan de Oranjestraat in Arnhem zijn afgelopen nacht over het dak hun woning ontvlucht nadat brand was ontstaan achter de voordeur. Het vuur zette het huis in korte tijd vol rook. De politie vermoedt opzet.