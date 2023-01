Man (30) wordt ouderlijk huis uitgezet na politie-inval: ‘Waanzin wat hier gebeurt omdat ik meisjes heb geholpen’

Zelf zegt hij twee meisjes alleen maar geholpen te hebben, maar volgens woonbedrijf Ieder1 wist de 30-jarige Deventenaar dondersgoed dat er prostitutie plaatsvond in zijn flat aan de Achterberggaarde. Omdat de woningcorporatie duidelijk wil maken dat dit écht niet getolereerd wordt, moet de man het huis waar hij is opgegroeid verlaten. ,,Ik word hier afgeschilderd als één of andere gek.’’