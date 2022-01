Man (36) hakt onder invloed van drank en drugs kop van zijn kat eraf

Geen huisdieren

Het is waarschijnlijk dat het drugsgebruik een grote rol heeft gespeeld in het treurige lot van de kat. De man zou eerder hebben verklaard dat hij weet dat hij angstig en depressief kan worden als hij, naast zijn medicatie, ook nog alcohol of drugs gebruikt.

Zorgelijk, vindt de rechtbank, die meent dat de man geen verantwoordelijkheid lijkt te nemen voor wat zich die meidag 2021 afspeelde. De man wist wat het effect van de drugs was, maar weigert te stoppen met het gebruik ervan. Ook zou hij hebben verklaard dat hij geen hulp wil en dat hij zelf wel bepaalt of hij zijn medicatie wel of niet neemt.

Begeleid wonen

Uit een onderzoek naar de psyche van de man is onder meer een ‘ongespecificeerde schizofreniespectrum- of een andere psychotische stoornis en een stoornis in middelengebruik (amfetamine, cocaïne en alcohol)’ vastgesteld. Hij zou zelf niet inzien dat hij ziek is. Een opname in een zorginstelling of begeleid wonen is daarom, anders dan geadviseerd, niet meegenomen in het voorwaardenpakket. De rechtbank geeft het weinig kans van slagen, zolang de man niet gemotiveerd is zijn problemen aan te pakken.